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500 milyon liralık vurgunla kaçan Çiftlik Bank milyarderi bulaşıkçı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:28 | Son Güncelleme

“Çiftlik Bank” sistemiyle internet üzerinden 511 milyon lira toplayarak Uruguay’a kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın’ın 4 yıl önce Bursa’da bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, 200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank’ın sahibi ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.

“Çiftlik Bank” sistemiyle internet üzerinden 511 milyon lira toplayarak Uruguay’a kaçtığı iddia edilen Mehmet Aydın’ın 4 yıl önce Bursa’da bulaşıkçılık yaptığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank’ın sahibi ile ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. İnternet üzerinden 511 milyon lira toplayarak Uruguay’a kaçtığı ileri sürülen Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, 4 yıl önce Bursa’nın ünlü mekanlarından Kat 3, Malt Night ve Bursa Suare’nin ortak mutfağında 4 yıl önce bulaşıkçı olarak çalıştığı belirlendi. Ayakkabısı olmadığı için işe terlikle gittiği ve harçlığı dahi olmadığı için işyerinde çıkan personel yemeği ile karnını doyurarak para biriktirdiği belirtilen Mehmet Aydın’ın ev kirasının bile işyerindeki arkadaşları tarafından ödendiği öğrenildi.
Bursa gece hayatının gözde eğlence mekanları Kat 3, Malt Night ve Bursa Suarenin sahibi Yusuf Sabahyıldızı, 27 yaşındaki Mehmet Aydın’ın 511 milyon TL ile yurtdışına kaçtığına dair haberleri televizyonda izlerken, “Bizim Mehmet’e ne kadar benziyor” diyerek mesai arkadaşlarıyla konuştuğunu, bu kişinin Mehmet Aydın olduğunu öğrenince de şok olduklarını söyledi.
Mehmet Aydın’ın 2013 yılının Ekim ayında bulaşıkçı olarak işe girdiğini ve yıl sonuna kadar çalıştığını anlatan Sabahyıldızı, “Arkadaşları tarafından uyumlu bilinen, çalışkan, işini doğru yapan, sesiz, Tosuncuk lakaplı arkadaşımızdı. Kendisini bu binlerce kişiyi mağdur ettiği Çiftlik Bank süreciyle ilgili ekranlarda görünce şok oldum. Televizyonda izlerken onu başka birine benzettim. Ama o olacağını açıkçası hiç düşünemedim. Arkadaşlarımız, bizimle çalışan Mehmet Aydın olduğunu söylediler. Böyle birinin 10 binlerce insanı mağdur edebilecek bir işe kalkışması açıkçası bizim açımızdan şok edici bir durum oldu. Bizim yanımızda olduğu gibi alın teri dökerek çalışmaya devam etseydi, eminim çok daha mutlu olurdu. Mağdurlar için inanılmaz üzüldük” dedi.

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