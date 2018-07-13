50'nci Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'ne 200 bin kişi katıldı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesinde 1-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 50'nci Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'ne yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bu yıl 50'ncisi düzenlenen Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'yle ilgili bilgi verdi. Aksoy, yarım asırlık geleneği bu yıl da adına yakışır bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Festivalde olumsuz herhangi bir hadiseye meydan verilmediğini anlatan Başkan Aksoy, etkinlik boyunca birbirinden değerli sanatçıları ağırladıklarını söyledi. Tatvan dışında 50 yıldır fuar düzenleyen başka böge olmadığını anlatan Başkan Aksoy, "Biz istedik ki; 50’nci yılımızı görkemli bir şekilde kutlayalım. Çünkü yarım asırdır fuarcılık yapan Tatvan’ın dışında fuar, bölgemizde yoktur. Her akşam 20 bine yakın bir seyirci kitlemiz oldu. Tahminimiz 150- 200 bin civarında misafirlerimiz katıldı. Biz bundan son derece memnun olduk. Bölgemiz bunu arzuluyordu. Bitlisli ve komşu illerimizden insanlar aileleriyle beraber fuarımızı ziyaret etti. Fuarımız bu yıl adeta bir çekim merkezi oldu" dedi.

Düzenlenen fuarın ikinci gününde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ile birlikte 3'üncü Folklor Yarışması'nı gerçekleştirdiklerini de belirten Başkan Aksoy, Tatvan'a 12 ilden 17 folklor ekibinin geldiğini söyledi. Başkan Aksoy, "Bizim gönlümüz, 81 ilden hepsinin bu yarışmaya iştirak etmesidir. Çünkü biz 81 il, 7 bölge, hep beraber kardeşiz ve beraber Türkiye’yiz diyoruz. Bizim buradaki amacımız doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi burada, Tatvan’da bir araya getirmek. Burada amacımız birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı vermektir. Bunu da bir nebze olsun yakaladığımıza inanıyorum. Biz, Tatvan’ın güzelliklerini ve turizm potansiyellerini herkese duyurma fırsatını yakaladığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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