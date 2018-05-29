51 yıllık cezaevindeki mahkumlar, yeni cezavine nakledildi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Canik ilçesinde bulunan 51 yıllık E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklu ve hükümlüler, dün ve bugün, yoğun güvenlik önlemleri altında, yeni yapılan Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 1967 yılında açılan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, cezaevinin kapasitesinin dolması ve ihtiyaca cevap veremez hale gelmesi nedeniyle İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi'nde yeni yaptırılan cezaevine nakledilmesine karar verildi. Yeni cezaevinde hükümlü ve tutuklu kabulü ise Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde yoğun önlemler altında dün akşamdan itibaren gerçekleştirildi. Son iki gecedir cezaevi ring araçlarıyla yapılan nakil işlemleri sonrasında toplamda 860 tutuklu ve hükümlü yeni cezaevine nakledildi.

BAŞSAVCI: AİLE VE YAKINLARINA BİLGİ VERİLMEDİ

1967 yılından bu yana kente hizmet veren Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, mahkum sevkiyatı hakkında konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, “Tutuklu ve hükümlüler güvenlik önlemleri nedeniyle gece nakledildi. Ailelerine ve yakınlarına da bu konuda bir bilgi verilmedi. Kalan son 200 tutuklu ve mahkum da bugün itibariyle yeni cezaevine nakledildi” dedi.

‘NAKİL İŞLEMLERİNDE SIKI ÖNLEMLER ALINDI’

Yeni cezaevine nakiller sırasında tüm tutuklu ve hükümlülerin tek tek aramadan geçirildiğini, kabuller sırasında parmak izi ve göz iris haritasının kaydedilmesi gibi işlemlerin yapıldığını belirten Yavuz, “Yeni cezaevi kampüsünde 750 kişi kapasiteli, artırılmış bin 500 kişi kapasiteli iki cezaevinin yanı sıra 500 ve bin kişi kapasiteli açık cezaevi olmak üzere toplam 3 cezaevi bulunuyor” diye konuştu.

YÜKSEK GÜVENLİKLİ

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, toplam 16 dönüm alana kuru ve 800 kişi kapasiteli cezaevi, İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi bölgesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapıldı. Yeni cezaevinde mahkumlar için 750 metrekarelik atölye binası bulunuyor. 5 bin 500 metrekarelik misafirhanesi olan cezaevine, ziyaret amacıyla gelecek mahkum yakınlarına hizmet verecek 650 metrekarelik ziyaretçi binası da bulunuyor. Yüksek güvenlikli olan yeni cezaevinde, jandarma binası ve teknik diğer binaların da yer alıyor.

YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Yeni cezaevinde ayrıca, tutuklu ve hükümlülerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir planlama da yapıldı. Kütüphaneden iş atölyelerine kadar yeni mekanlar oluşturulduğu cezaevinde, tutuklu ve hükümlü odaları ise 3 ile 7 kişi kalacak şekilde düzenlendi. Alt bölümde yaşam alanı üst bölümde yatakhaneler olacak şekilde düzenlenen yeni cezaevinde her oda havalandırma alanına açılıyor. Cezaevinin kütüphane teşrifatı ise özel bir okul tarafından gerçekleştirildi.

CERRAHİ EL ALETLERİ ÜRETİLECEK

Öte yandan yeni cezaevinde kapalı kısımda yatan tutuklu ve hükümlüler için iş atölyeleri de oluşturuldu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) ile yaptığı anlaşma ile bu atölyelerde cerrahi el aletleri üretimi yapılması sağlanacak. Atölyelerde farklı iş kollarında üretimler de gerçekleştirilecek.

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