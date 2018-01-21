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'52 bin korucu ordumuzun emrindedir'

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- ANADOLU Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Celalettin Fırtına, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin güvenliği için yapıldığını belirterek, 52 bin güvenlik korucusun da göreve hazır ve ordunun emrinde olduğunu söyledi.

Celalettin Fırtına, Türk ordusunun Afrin'de PKK ve PYD başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ülkenin güvenliği için 'Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığını belirtti. Fırtına, şunları söyledi:

"Ordumuzun emrinde tam donanımlı, terörle mücadelede tecrübeli ve eğitimli 52 bin kişilik güvenlik korucuları olarak tam destek verdiğimiz gibi gerekli hallerde Afrin'de İdlip'te Suriye'nin her yerinde bu örgütlerle canla- başla mücadele etmeye hazırız. Bu örgütlerin ABD'nin silah desteği ile sınırımızda faaliyet göstermesine, olası büyük İsrail kurmasına müsaade etmeyerek Kahraman ordumuzun bir kez daha, tarih yazdırtacak bu haklı harekatında da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in, aziz milletimizin yine emirlerinde olacağız."

HDP'nin yaptığı açıklamalarla PKK destekçileri ile Kürt halkına çağrı yaparak Afrin harekatının Kürtlere yapılmış bir harekat algısı yaratmaya çalıştığını ifade eden Fırtına, şöyle devam etti;

"Buna Kürt kardeşlerimiz asla müsaade etmeyecektir. Başta güvenlik korucuları ve aşiretlerimiz bu çağrılara kulak asmamakta olası bu provokatörlerin hainlerin girişimlerine karşı çıkarak bu oyunlarını da bozmaktadırlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı, kararlı ve cesur politikası, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı, çok kapsamlı ve palanlı Zeytin Dalı Harekatı ile de inşallah bu oyunları da suya düşecektir. ABD'nin terör örgütlerine göndermiş olduğu 5 bin TIR silahı, sözde kullanacak olan korkak terör örgütleri şanlı ordumuzun, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında aciz kalarak ya silahları bırakıp kaçacak ya da imha edileceklerdir. Yine tüm olasılıklara rağmen hazır ve tedbirli olan şanlı ordumuz kazanacaktır. Aziz milletimiz ve ümmet kazanacaktır. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Her daim hazır ve emrindeyiz."

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