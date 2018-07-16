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52 suç dosyası bulunan gaspçı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2018 17:01 | Son Güncelleme

SİVAS ile Yozgat'ta 2 kişinin parasını gasp ettiği öne sürülen ve 52 suçtan dosyası bulunan İ.Y., Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yakalanarak, Sivas'a getirildi.

52 suç dosyası bulunan gaspçı tutuklandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS ile Yozgat'ta 2 kişinin parasını gasp ettiği öne sürülen ve 52 suçtan dosyası bulunan İ.Y., Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yakalanarak, Sivas'a getirildi. İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 25 Haziran günü, Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'ndeki cezaevi kavşağında meydana geldi. Hurda alım- satımı yapılan firmanın sahibi Mustafa Bora'yı (55) bankadan para çekmesinin ardından 58 BS 174 plakalı aracına binene kadar takip eden 3 kişi, iddiaya göre, kavşakta otomobille çarptı. Çarpışma sonrası otomobilden inen şüphelilerden biri, Bora'nın başına tabanca dayayıp, paraların olduğu çantayı alarak, kaçtı. Bora'nın şikayeti üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de Ş.A.'nın otomobilinin lastiğini patlatarak, 19 bin 600 lirasını gasbettiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin C.B., İ.Y. ve İ.B. olduğu ve Akdağmadeni'nde bulundukları belirlendi. C.B. ve İ.B., düzenlenen operasyonla olayda kullandıkları sahte plakalı çalıntı otomobilde yakalandı. Sivas'a getirilen C.B. ve İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
52 SUÇTAN DOSYASI VARMIŞ
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, 2 kişinin tutuklanmasının ardından İ.Y.'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdürdü. İ.Y.'nin, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon yapıldı. Sulakyurt yolunda otomobiliyle giderken, durdurulan İ.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sivas'a getirilen İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gasp, hırsızlık, yağma ve kişiyi hürriyetinden alı koyma gibi 52 suçtan dosyası olduğu öğrenilen İ.Y., adliye girişinde kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret etti. İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

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52 suç dosyası bulunan gaspçı tutuklandı52 suç dosyası bulunan gaspçı tutuklandı52 suç dosyası bulunan gaspçı tutuklandı

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