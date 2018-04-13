54 milyon liralık uyuşturucuyu 'Şans' buldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Şans'ın tepki vermesiyle, kasadaki çelik pistonlara gizlenmiş 342 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer operasyonda da yine narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramada, kamyonun lastiklerine gizlenmiş 114 kilo 450 gram eroin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuların değerinin 54 milyon 280 bin lira olduğu öğrenildi. Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polisler, bir kamyoneti durdurdu. Kamyonet sürücüsü polislere çelik piston taşıdığını söyledi. Sürücünün davranışlarından şüphelenen polis, narkotik köpeği 'Şans' ile arama yaptı. Köpeğin pistonlara tepki vermesi üzerine ekipler aracı en yakındaki metal sanayiye götürdü. Pistonları atölyede torna makinesiyle açtıran ekipler, gizlenmiş 342 bin captagon uyuşturucu hapı buldu. Saatlerce süren çalışma sonucu çıkartılan haplar, çuvallarla taşındı. Kamyonet sürücüsü gözaltına aldı. KAMYON LASTİKLERİ SPİRAL İLE KESİLDİ Diğer operasyonda ise polisler, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği Şans'ın lastiklere tepki vermesi üzerine polis harekete geçti. Yerinden çıkarılan lastikleri, spiral ile kesen ekipler, 114 kilo 450 gram eroin ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı. Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 54 milyon 280 bin lira olduğu bildirildi. Operasyonu yapan ekibi kutlayan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi ve geleceğimizi bu uyuşturucu satıcılarına çaldırmayacağız" dedi.