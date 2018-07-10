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55 yıllık eşini öldüren sanık, hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sahur vakti tartıştığı 55 yıllık eşi Selver Kaya'yı (71) öldüren işçi emeklisi Mehmet Ali Kaya (72) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sahur vakti tartıştığı 55 yıllık eşi Selver Kaya'yı (71) öldüren işçi emeklisi Mehmet Ali Kaya (72) ilk kez hakim karşısına çıktı.
Olay, geçen 26 Mayıs'ta saat 02.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İşçi emeklisi Mehmet Ali Kaya ile 7 çocuğunun annesi 55 yıllık eşi Selver Kaya arasında bilinmeyen nedenle sahurda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selver Kaya, eşinin başına cam vazo ile vurdu. Kanlar içinde kalan Mehmet Ali Kaya da mutfaktan aldığı bıçakla saldırıp, eşini vücudunun 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mehmet Ali Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Mehmet Ali Kaya hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Mehmet Ali Kaya ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık ile davacı olan oğlu M.K. ile avukatları hazır bulundu. Sanık, "Selver'in yeğenim ile beni aldattığını düşündüm. Başıma sürahi ile vurdu. Öfkelendim. Yastığın altındaki bıçakla öldürdüm. Eğer gücü yetseydi, o beni öldürecekti. Bıçakla kaç kez vurduğumun farkında değilim. Çok pişmanım" dedi.
'BABAM PARANOYAKTI'
Babasının anlattıklarının yalan olduğunu, annesinin babasının anlattığı gibi bir kadın olmadığını belirten M.K. ise "Babam paranoyaktı, annemle sürekli kavga ederdi. Annem gibi namus timsali bir kadına böyle leke atarak, kendi ahiretini karartıyor. Babam uçkur düşkünü birisidir. Annem kanser hastasıydı, son zamanlarında bırakın yürümeyi, emeklerdi. Amcamın oğlu ziyarete geldi. Babam en son onu gördüğü için paranoya yaptı" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, ara kararda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Eylül ayına erteledi.

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