57. Uluslararası Bursa Festivali, Teoman konseriyle sona erdi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Teoman, 57'nci Uluslararası Bursa Festivali'nin son gününde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen ve 1 ay süren 57'nci Uluslararası Bursa Festivali'nin son gününde ünlü sanatçı Teoman sahne aldı. Teoman hayranları Açıkhava Tiyatrosu'nun tamamını doldururken, yer bulamayan birçok Bursalı ise konseri ayakta takip etti. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Teoman, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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