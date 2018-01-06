57 yaşındaki engelli kadının sahilde cesedi bulundu

Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Alaçam ilçesinde oturan zihinsel engelli 57 yaşındaki Şükran Orhan'ın deniz kenarında cansız bedeni bulundu.
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi merkez sahilinde meydana geldi. Sahilde hareketsiz halde yatan bir kadını görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmada cesedin zihinsel engelli Şükran Orhan'a ait olduğu tespit edildi. Orhan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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