HABER

58 bin TL’lik sunta çalan sahte nakliyeci tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 21:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sahte evrak ve sahte plakalı tır ile 58 bin TL değerinde suntayı kaçırıp, İstanbul’da satan sahte nakliyeci tutuklandı.Olay, 7 Nisan’da Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasında meydana gelmişti.

Kocaeli’de sahte evrak ve sahte plakalı tır ile 58 bin TL değerinde suntayı kaçırıp, İstanbul’da satan sahte nakliyeci tutuklandı.
Olay, 7 Nisan’da Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir sunta fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre kendisini nakliyeci olarak tanıtan tanıtan şahıs, hazırladığı sahte evrak ve belgelerle fabrika ile İzmir’e gönderilecek olan 58 bin TL’lik suntanın taşıma işi için anlaşmıştı. Şahıs sahte plakalı tır ile fabrikadan İzmir’e götürme bahanesiyle 58 bin TL değerinde suntayı alarak kayıplara karışmıştı. Müştekilerin ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelerde sunta yükünü alan şahsın A.G. (41) olduğu ve malzemeleri İstanbul’da pazarladığı öğrenilmişti.
Başlattıkları takip sonucu polis ekipleri, A.G.’yi Bolu’da yaptıkları operasyonla yakalamış ve yapılan operasyon sonucunda A.G.’nin suç ortakları C.B. (43), İ.K. (42) ve K.Y.’nin (22) de kimlikleri belirlenmişti ve zanlılardan İ.K. Bolu’da yürütülen soruşturma sonucu tutuklanmıştı.
A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan A.G.’nin tutuklanmasına karar verildi.
Öte yandan, şüphelilerden C.B. ve K.Y.’nin arama çalışmaları devam ederken, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir şeker fabrikasından da 50 bin TL değerinde şeker ürünü kaçırdığını belirledi.

Otomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattıOtomobiline aldığı kadına dehşeti yaşattı
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazıAbdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Beyoğlu'nda facia ucuz atlatıldı; 10 kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.