HABER

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 15:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

İstanbul’da kocasından 10 yıldır şiddet gören ve son olarak 58 yerinden bıçaklanma tehdidi aldığını söyleyen kadın, iki çocuğunu alarak bin kilometre kaçıp Adana’daki ablasına sığındı.

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

İstanbul’da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S. (32), bundan 10 yıl önce stilist olan Sıtkı S. (38) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 9 yaşında Enes ve 1.5 yaşında Ecrin ismini verdikleri iki çocukları oldu. İddiaya göre, evliliklerinin ilk yıllarında her şey yolunda giderken bir süre sonra Sıtkı S. hem eşini hem de çocuklarını darp etmeye başladı. Genç kadın hem çalışıp hem de koca şiddetine maruz kalınca artık dayanamaz hale geldi. Eşine boşanmak istediğini söyledi. Bunu duyan koca sinirlenerek eşini, "Seni 58 yerinden bıçaklarım benden ayrılamazsın" diye tehdit etti. Korkan kadın iki çocuğunu da alarak yaklaşık 6 ay önce bin kilometre yol kat ederek ablasının yaşadığı Adana’ya geldi. Genç kadın burada bir işe girip ev kiraladı ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Ancak oğlu Enes diyabet hastası olduğu için onun sağlık sorunlarıyla ilgilenmekten işe gidemeyince işten çıkartıldı. Ev kirasını da ödeyemeyen genç kadın ev sahibi tarafından iki çocuğuyla birlikte evden çıkartıldı.

Zonguldak’ta doktor bıçakla dehşet saçtı: 3 polis yaralı

Eşinden ayrılan ve iki çocuğuyla güçlükle ayakta durabilen ablasının yanına yerleşen genç kadın yetkililerden yardım bekliyor. Genç kadın kocasına da boşanma davası açtı ancak kocası boşanmak istemediği için dava bir türlü bitmedi. Meral S. eşinin evlendiği günden beri kendisine sebepsiz yere şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Eve gelip bardakta niye su yok, neden bu yemeği böyle yapmadın diye beni eline ne geçerse onla döverdi. Son zamanlarda iyice yoldan çıkmıştı. Ufak kızımın kolunu ısırdı. Neden ısırıyorsun diye sorduğumda ’o tavuk’ diye yanıt verdi. Ben eşimden boşanmak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Şu an iki çocuğumla ortada kaldım" dedi. (İHA)

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklama kadına şiddet adana istanbul

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 9 yorum
İyi de zekasına hayran kaldığımın karısı ulan bir tane çocuk yaptın 2. de işin ne. Hem geçinemiyon hem de çocuk yapıyon. 1.5 yaşında bir de.
@denizkk48 bende anlama veremiyorum bu durumda neden çocuk yapılır.. aynı vaka kızımın okulundada var 3 çocuk yapmış şiddet görüyor geçim sıkıntısı var yardım edemiyorsun kocası psikopat ne yapacagı belli değil.. yetkilileri arıyorsun kadın şikayet etmezse bişey yapamayız diyorlar kadın korkuyor.. neden çocuk yapılır üstüne anlamak zor kısacası..
hic birsey yapmadan yardim bekleyenlerin aksine ise girmis calismis ev tutmus 2 cocuguyla ayakta durmaya calisan ama evladinin hastaligi nedeni ile isinden olan evsiz kalan bir kadin umarim birileri yardim eder.
o adam vanpir piskopat olmuş,onu kapatmak lazım başkalarına zarar vermemesi için,devleti ala acil harekete geçmeli,facia olmadan
@enbeyazzambaklar geçmez ya kadın ya çocuklar ölecek öyle çözüm bulacaklar.. başka türlüsü yeni Türkiye de mümkün değil..
çocuklara verilen isimlere bakın adamın nasıl bir kafası var anlayın.
Adana da neler oluyor ???
açık adres verseydin maynet ne söylüyosun yerini kilomatresini
Adam hasta. Neden 58
Diğer Haberler
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! İşte o anlar

İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü! İşte o anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.