'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

İstanbul’da yaşayan ve günlük ev işlerine giderek geçimini sağlayan Meral S. (32), bundan 10 yıl önce stilist olan Sıtkı S. (38) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 9 yaşında Enes ve 1.5 yaşında Ecrin ismini verdikleri iki çocukları oldu. İddiaya göre, evliliklerinin ilk yıllarında her şey yolunda giderken bir süre sonra Sıtkı S. hem eşini hem de çocuklarını darp etmeye başladı. Genç kadın hem çalışıp hem de koca şiddetine maruz kalınca artık dayanamaz hale geldi. Eşine boşanmak istediğini söyledi. Bunu duyan koca sinirlenerek eşini, "Seni 58 yerinden bıçaklarım benden ayrılamazsın" diye tehdit etti. Korkan kadın iki çocuğunu da alarak yaklaşık 6 ay önce bin kilometre yol kat ederek ablasının yaşadığı Adana’ya geldi. Genç kadın burada bir işe girip ev kiraladı ve kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Ancak oğlu Enes diyabet hastası olduğu için onun sağlık sorunlarıyla ilgilenmekten işe gidemeyince işten çıkartıldı. Ev kirasını da ödeyemeyen genç kadın ev sahibi tarafından iki çocuğuyla birlikte evden çıkartıldı.