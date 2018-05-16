59 kişinin öldüğü DEAŞ saldırıları davası güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görüldü

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GAZİANTEP’te kına gecesi eğlencesine düzenlenen 56 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısına ilişkin, 11'i tutuklu, 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, güvenlik gerekçesiyle alındığı Kayseri'de devam edildi.
Duruşmada, müştekiler dinlendi. Gaziantep'de terör örgütü DEAŞ'ın, 20 Ağustos 2016 tarihinde 56 kişinin yaşamını yitirdiği Beybahçe Mahallesi'ndeki kına gecesi eğlencesine yönelik saldırı ile 16 Ekim 2016'da 3 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısıyla ilgili görülen davanın 4'üncü duruşması, güvenlik nedeniyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun Konferans Salonu'nda basına kapalı oturumda tutuklu sanıklar Abdurrahman Alnajjar, Enes Karataş, Ahmet Kösgeroğlu, Hacı Polat, Hasan Uzun, Yunus Sarı ve Mehmet Karakurt duruşma salonunda hazır bulundu. Adana F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Şahin Erğan, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Ali Çalıkuşu, Mehmet Çalıkuşu ve Fadile Cebael'in ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistem (SEGBİS) ile ifadesi alındı. Tutuksuz çocuk sanık H.N.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralanan vatandaşlar da hazır bulundu.
Duruşmada bazı müştekiler dinlendi. Tutuklu sanıkların da tutukluluk yönünden savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Eylül'e erteledi.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum