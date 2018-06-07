5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Ahsen, toprağa verildi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşüp hayatını kaybeden 1 yaşındaki Ahsen Rümeysa Karaağaç, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Sazlıköy Sokak'ta meydana geldi. Kitapçılık yapan Ahmet ve ev kadını Esengül Karaağaç çiftinin tek çocukları Ahsen Rümeysa, 5'inci kattaki evlerinin balkonunda oynamaya başladı. Anne Esengül Karağaç içerdeyken, yastığın üzerine basıp, korkuluklara tırmanan minik Aksen Rümeysa düştü.
Küçük çocuğun düştüğünü gören komşuları, ailesine haber verdi. Ailesi tarafından otomobille Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Ahsen Rümeysa, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Cumhuriyet Savcısı tarafından otopsi işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Ahsen Rümeysa'nın cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Tem Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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