HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

5'inci kattan düşen 3 yaşındaki Berkay öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen Berkay Tura (3) hayatını kaybetti.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen Berkay Tura (3) hayatını kaybetti.
Olay, Ayvanat Mahallesi'nde bulunan Baykan Apartmanı'nda meydana geldi. 5'inci kattaki balkonda asılı olan halıyla oynayan minik Berkay, zemine düştü. Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Sivere Devlet Hastanesi'ne götürülen minik Berkay, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Berkay, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Berkay’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
-// Davutpaşa'da iplik fabrikasında yangın-// Davutpaşa'da iplik fabrikasında yangın
Otomobilin zulasından çıkanlar polisi şaşkına çevirdi Otomobilin zulasından çıkanlar polisi şaşkına çevirdi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Survivor 95. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu çılgına döndü! Mustafa, Adem ve Hakan kavgası

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.