5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, yük asansöründen çimento almak isterken dengesini kaybedip 5'inci kattan düşen inşaat işçisi Ali Bahçeçi (48), yaşamını yitirdi.
Olay, 2 Haziran günü saat 11.00 sıralarında Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 12 katlı inşaatta meydana geldi. 3 çocuk babası Ali Bahçeci, 5'inci katta çalıştığı sırada yük asansöründen çimento torbasını aldı. Ardından asansördeki ikinci torbayı almak isterken dengesini kaybedip 5'inci kattan düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürülen Bahçeci, yapılan müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bahçeci, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahçeci'nin cenazesi, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.
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