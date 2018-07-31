HABER

5’inci kattan düşen Sümeyra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 15:03 | Son Güncelleme

 - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, dengesini kaybederek 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen Sümeyra Yalçın (19) yaşamını yitirdi.

5’inci kattan düşen Sümeyra öldü

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, dengesini kaybederek 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen Sümeyra Yalçın (19) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Şavşat ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Yeşil Şavşat Konutları'nda meydana geldi. 5’inci kattaki evinin balkonuna çıkan Sümeyra Yalçın, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yakınları tarafından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın öldüğü belirlendi. Sümeyra Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında... İnanılır gibi değil! Buldukları kafatası aslında...
Müritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyorMüritlerine cinsel istismardan 70 yıl hapsi isteniyor
Ana Tanrıça Kibele'nini ardından Bereket Tanrısı Dionysos'un da heykeli bulunduAna Tanrıça Kibele'nini ardından Bereket Tanrısı Dionysos'un da heykeli bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! O izinler yürürlükten kaldırıldı

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Konda'dan gündemi sarsacak 24 Haziran seçim sonucu araştırması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Samsun'da yaşlı adamın öldüresiye dövüldüğü görüntüler kamerada! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

Taksicinin ayakta durmakta zorlandığı görüntüler olay yarattı! 'Yolcunun verdiği sigarayı içtikten sonra...'

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Araç ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.