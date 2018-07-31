5’inci kattan düşen Sümeyra öldü

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, dengesini kaybederek 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen Sümeyra Yalçın (19) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Şavşat ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Yeşil Şavşat Konutları'nda meydana geldi. 5’inci kattaki evinin balkonuna çıkan Sümeyra Yalçın, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yakınları tarafından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın öldüğü belirlendi. Sümeyra Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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