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5'inci katttan düşerek ölen Adem, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşerek ölen Adem Gülter (13) toprağa verildi.

5'inci katttan düşerek ölen Adem, toprağa verildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta çıktığı inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşerek ölen Adem Gülter (13) toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve Adem Gülter ile arkadaşları, Altuntabak Mahallesi 17'nci sokağa gitti. Burada Adem, ağabeyi Yusuf ve arkadaşları oyun oynamak için 8 katlı inşaat halindeki binaya gitti. Adem, saklanmak için inşaatın 5'nci katına çıktı. Yusuf ve arkadaşları inşaatın dışarısında beklerken asansör boşluğundan bir ses duydu. Ses üzerine Adem'in düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğu ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Adem Gülter kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Adem Gülter'in cenazesi bugün hastanede yapılan otopsinin ardından Esentepe Camisi'ne getirildi. Burada Adem için öğlen namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gülter ailesinin yakınları, Adem'in okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Namazın ardından Adem Gülter'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

5'inci katttan düşerek ölen Adem, toprağa verildi5'inci katttan düşerek ölen Adem, toprağa verildi5'inci katttan düşerek ölen Adem, toprağa verildi5'inci katttan düşerek ölen Adem, toprağa verildi

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