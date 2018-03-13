6 asırlık zeytin ağacı nakledildi

Bursa’nın Gemlik Belediyesi, imarlı yollarda kalan ağaçları kesmeyerek park ve meydanlara naklediyor.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların bulundukları yerden yeni yaşayacakları alanlara nakillerini üstün teknolojik özelliklere sahip ağaç söküm ve dikim araçlarıyla gerçekleştiriyor. Son olarak Kurşunlu Mahallesi’nde imara açılan alanda kalan 600 yıllık zeytin ağacı da kökünden sökülerek, geçen hafta temeli atılan çay bahçelerinin bulunduğu alana nakledildi.
Şehrin her noktasında yeşillendirme, çevre düzenleme, park yapımı çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Bir yıl içinde 100’ün üzerinde ağacın farklı bölgelere naklini yaptık. Bu ağaçların bakımlarını da üstleniyoruz. Ağaçlara zarar vermeden, kent estetiğine uygun alanlarda yeniden toprakla buluşturuyoruz” dedi.
Zeytin Dalı Harekatı’nın ‘Zeytin Dalı Meydanı’nda 600 yıllık zeytin ağacıyla sonsuza dek yaşatılacağını dile getiren Başkan Refik Yılmaz, “Türk milleti ve Türk devleti var olduğu sürece aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Onların manevî hatıraları ebediyen yaşatılacaktır” dedi.
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