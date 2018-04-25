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6 ayda hazırladığı eserlerle sergi açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

AMASYA'da Şaziye Aslı Çuhadar (38), evinde hazırladığı el emeği 200 parça ürün ile, 'Aslı’dan Yansıyanlar Güzel Sanatlar' adı altında sergi açtı.

6 ayda hazırladığı eserlerle sergi açtı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da Şaziye Aslı Çuhadar (38), evinde hazırladığı el emeği 200 parça ürün ile, 'Aslı’dan Yansıyanlar Güzel Sanatlar' adı altında sergi açtı.
Amasyalı ev kadını Şaziye Aslı Çuhadar, 6 aylık çalışmayla evde hazırladığı taşlardan süs eşyası, üzerlerine çizgi film karakterlerini çizdiği deniz taşları, kolye, tesbih tasarımları ve yağlı tablolardan oluşan 200 parçalık sanat çalışmasıyla Hazeranlar Konağı Sanat Galerisi’nde sergi açtı. 'Aslı’dan Yansıyanlar Güzel Sanatlar' sergisinin açılışına Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit, Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski Milli Güreşçi Mahmut Demir, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.
Şaziye Aslı Çuhadar, “30 yaşından sonra resim yapmayı keşfettim. Deniz taşlarını boyayarak başladım ilk işe. Çok renkli bir kişiliğim var. O renkleri dışa yansıtmam gereken sanatçı bir yapım var. Belli bir yaştan sonra onu keşfettim. Resimlerimi yapıyorum. Bundan sonra da devam edeceğim. Amasya tablolarım, kendi çektiğim fotoğraflarım var. Şu an açtığım sergide 200 parça ürün bulunuyor. Hepsi el işçiliği ve bana ait, davetiyelerime kadar kendim hazırladım. Ayrıca şiir de yazıyorum. Bundan sonra ki hedefim şiir kitabı çıkarmak. Sergimiz 1 Mayıs’a kadar açık kalacak. Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmelerini bekliyorum” dedi.

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