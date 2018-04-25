6 aylık bebek otomobilde unutuldu

Kahramanmaraş’ta hastaneye giden ailenin otomobilde unuttuğu 6 aylık bebeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Alınan bilgilere göre, Yörük Selim Mahallesi Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına gelen aile, acil servise giriş yaptı. Arka koltukta 6 aylık bebeklerini bırakan aile, otomobilin anahtarını kontakta unuttu. Otomobilin merkezi kilit sisteminin devreye girmesiyle tüm kapılar kilitlendi. Hastanedeki işlemlerinin ardından otomobilin yanına gelen anne kapıları açamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede otomobilin kapısını açarak bebeği annesine teslim etti.
Yaklaşık 25 dakika otomobilde mahsur kalan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum