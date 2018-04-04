6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada, değişik markalarda gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı, nakli ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sürücülüğünü H.Ö.’nün yaptığı bir aracı izlemeye alan ekipler, şahsın kaçak sigara taşıdığını belirledi. Bunun üzerine aracı durdurarak arama yapan ekipler, aracın çeşitli bölgelerine saklanmış 6 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayda araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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