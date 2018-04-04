HABER

6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada, değişik markalarda gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı, nakli ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin polisinin bir araçta yaptığı aramada, değişik markalarda gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı, nakli ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sürücülüğünü H.Ö.’nün yaptığı bir aracı izlemeye alan ekipler, şahsın kaçak sigara taşıdığını belirledi. Bunun üzerine aracı durdurarak arama yapan ekipler, aracın çeşitli bölgelerine saklanmış 6 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayda araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Tosun roket için marka başvurusu yapmış!Tosun roket için marka başvurusu yapmış!
Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.