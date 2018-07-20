6 çocuk annesi, PKK tarafından kaçırılan eşini arıyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de yaşayan 6 çocuk annesi Hamdiye Erdal, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl ekim ayında kaçırılan kamyon sürücüsü, eşi Müslüm Erdal'ı (42) arıyor. Çocukları ile birlikte zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Hamdiye Erdal, İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi'ne de başvurararak yardım istedi.

Ailesini kamyon sürücülüğü yaparak geçindiren Müslüm Erdal, 5 Ekim 2017'de Yüksekova'nın Çobanpınar bölgesinde güvenlik yolu yapımında çalışırken, terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldı. PKK'ya yakın internet sitesinden 1 gün sonra yapılan açıklamada, uyarılara rağmen karakol ve güvenlik yolu yapımına taşeronluk yapmaya devam eden Erdal'ın, örgüt mensupları tarafından 5 Ekim günü saat 10.00'da 'cezalandırıldığı' yazıldı.

Eşinin kaçırıldığını duyan Hamdiye Erdal, arama çalışmalarına katıldı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Müslüm Erdal'a 9 aydır ulaşılamadı.

İHD'nin Hakkari şubesine 6 çocuğuyla gelerek yardım isteyen Hamdiye Erdal, zor durumda olduklarını söyledi. İHD Şube Saymanı Ferzende Taş'la görüşen Erdal, "Çocuklarımla birlikte çok mağdur durumdayız. Eşimin bulunmasını istiyorum, alıkonulmuşsa da çocuklarımın hatırına serbest bırakılmasını istiyorum" dedi.

İHD Şube Saymanı Taş da yaptığı açıklamada yaşam hakkını savunduklarını belirterek, "Ailesi, haber alamadığını iddia ediyor. 6 çocuğu ve eşi perişan durumdadır. Biz insan hakları savunucuları olarak yaşam hakkını savunuyoruz ve savunmaya devam ediyoruz. Müslüm Erdal'ın serbest bırakılması ve çocuklarına kavuşmasını insan hakları savunucuları olarak talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaçırıldığı belirtilen Müslüm Erdal'ın oğlu Kadir Erdal (12) ise gözyaşları içerisinde babasına kavuşmayı istediğini söyledi. Kadir, piskolojisinin bozulduğunu ve kardeşleriyle birlikte her gün ağladıklarını anlattı.

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