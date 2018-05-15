6 ev ve iş yerinden hırsızlığa 3 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 6 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktar Mahallesi’nde 6 iş yeri ve evden motosiklet, televizyon ve hayvan çalan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini saptadı. Polis ekiplerinin savcılık kararıyla düzenlediği operasyonda F.D. ile Suriye uyruklu M.İ.H. ve M.O. gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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