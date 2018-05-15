HABER

6 ev ve iş yerinden hırsızlığa 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da, 6 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, 6 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktar Mahallesi’nde 6 iş yeri ve evden motosiklet, televizyon ve hayvan çalan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini saptadı. Polis ekiplerinin savcılık kararıyla düzenlediği operasyonda F.D. ile Suriye uyruklu M.İ.H. ve M.O. gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Meral Akşener'den flaş 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

Meral Akşener'den flaş 'Selahattin Demirtaş' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İzmir'de birlikte alkol aldığı kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu!

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.