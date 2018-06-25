6 FETÖ şüphelisi, oy kullanmaya gidince yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 6 kişi, dün oy kullanmaya gittikleri okullarda polis tarafından gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi, dün cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullanmak üzere gittikleri okullarda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, TEM Şubesi'nde sorgulandığı öğrenildi.
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