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6 gün önce alkollüyken yakalanan halk otobüsü şoförü, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 19:59 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da 6 gün önce polis denetiminde alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan ve sürücü belgesine el konulan İsmail Türkan (31), Eskişehir'de otomobille beton bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşı Mustafa Kara (28) ise yaralandı.

6 gün önce alkollüyken yakalanan halk otobüsü şoförü, kazada öldü

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da 6 gün önce polis denetiminde alkollü olarak özel halk otobüsünü kullanırken yakalanan ve sürücü belgesine el konulan İsmail Türkan (31), Eskişehir'de otomobille beton bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan arkadaşı Mustafa Kara (28) ise yaralandı.
Eskişehir'de bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Türkan yönetimindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil, çevre yolu Polis Okulu kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda beton bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücü İsmail Türkan olay yerinde öldü, yanında oturan Mustafa Kara yaralandı. Kara ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen İsmail Türkan'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
ALKOLLÜ HALK OTOBÜSÜ KULLANIRKEN YAKALANMIŞTI
Kazayla ilgili soruşturma sürerken sürücü İsmail Türkan'ın 6 gün önce Kütahya'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri 1,13 promil alkollü olduğunu belirledikleri İsmail Türkan'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyup, alkollü araç kullanmak suçundan da 1253 lira para cezası kesti. Türkan'ın kaza yaptığı otomobili, yanında bulunan ve kazada yaralanan arkadaşı Mustafa Kara'nın Kütahya'da kiraladığı öğrenildi. İsmail Türkan'ın aracı kendi kullanıp gezmek için geldikleri Eskişehir'de beton bariyerlere çarparak hayatını kaybettiği belirtildi.

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6 gün önce alkollüyken yakalanan halk otobüsü şoförü, kazada öldü6 gün önce alkollüyken yakalanan halk otobüsü şoförü, kazada öldü6 gün önce alkollüyken yakalanan halk otobüsü şoförü, kazada öldü6 gün önce alkollüyken yakalanan halk otobüsü şoförü, kazada öldü

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