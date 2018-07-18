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6 gündür kayıp olan şoförün kazada öldüğü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, 6 gündür kayıp olan kamyon şoförü Mahmut Dilek'in (35), trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

6 gündür kayıp olan şoförün kazada öldüğü ortaya çıktı

Gürkan YILMAZ/ÇATALZEYTİN (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'da, 6 gündür kayıp olan kamyon şoförü Mahmut Dilek'in (35), trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Ankara’dan aldığı yükü 06 FP 9537 plakalı kamyonuyla Sinop’a götürmek üzere 12 Temmuz'da yola çıkan Mahmut Dilek, son olarak Tosya ilçesinde görüldü. Dilek’in telefonunun kapalı olması nedeniyle haber alamayan ailesi, Jandarma'ya kayıp başvurusunda bulundu.
Bugün akşam saatlerinde, Çatalzeytin ilçesi eski Polis Eğitim Merkezi karşısında bulunan yaklaşık 100 metrelik şarampolde kaza yapmış bir kamyon gören köylüler, olayı jandarmaya bildirdi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kamyon içerisindeki hayatını kaybeden kişinin sürücü Mahmut Dilek olduğu tespit edildi.
Mahmut Dilek'in cenazesi itfaiye ve Jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kamyonun içerisinden çıkarılırken, cenaze savcının yaptığı inceleme sonrası Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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