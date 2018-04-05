6 ilde 7 yargı çalışanına FETÖ gözaltısı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, mahrem hakim/savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında 3’ü ihraç hakim toplamda 7 şüpheli yargı çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, mahrem hakim/savcı çalışma evleri soruşturması kapsamında, 3’ü hukuk mezunu, 3’ü ihraç hakim ve 1’i ihraç hakim adayı olmak üzere toplamda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. İkametleri Kütahya, Uşak, Ankara, Tekirdağ, Antalya ve Samsun illerinde olduğu öğrenilen şüpheliler için gözaltı işlemlerinin başlatıldığı bilgisi verildi.
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