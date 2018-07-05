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6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 16:32 | Son Güncelleme

ADIYAMAN merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasında yer alan ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen Adıyaman merkezli Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa ve Şanlıurfa’da 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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