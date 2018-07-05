6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün emniyet içerisindeki mahrem yapılanmasında yer alan ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen Adıyaman merkezli Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa ve Şanlıurfa’da 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerinde arama da yapılan 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!
Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum