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6 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 12:58 | Son Güncelleme

 BURSA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa, İzmir, Manisa, Ankara, İstanbul ve Bitlis'te 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen 2'si halen görevde rütbeli asker, 5'i ihraç ve 1'i sivil olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

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