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6 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 00:17 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 6 katlı  binanın çatısı yandı.

6 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 6 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile söndürürken, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın drone ile havadan da görüntülendi.
Yangın, akşam saatlerinde Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1340. Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın bir anda büyüyerek bütün çatıyı sardı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile binaya yanaşarak alevlere müdahale ederken, Darıca'dan da takviye ekipler geldi. Yangında dumandan etkilen 2 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmasıyla söndürüldü.
Öte yandan, itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında çevrede toplanan vatandaşlar merakla çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kayıt yaparken, bazılarının da aralarında espriler yapıp gülüşmeleri dikkat çekti.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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6 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 2 kişi dumandan etkilendi6 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 2 kişi dumandan etkilendi6 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 2 kişi dumandan etkilendi6 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

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