6 katlı binanın çatısı alev alev yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 6 katlı binanın çatısı yandı. İtfaiye yangını yaklaşık 2 saat süren çalışma ile söndürürken, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın drone ile havadan da görüntülendi. Yangın, akşam saatlerinde Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1340. Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın bir anda büyüyerek bütün çatıyı sardı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveni ile binaya yanaşarak alevlere müdahale ederken, Darıca'dan da takviye ekipler geldi. Yangında dumandan etkilen 2 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmasıyla söndürüldü. Öte yandan, itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında çevrede toplanan vatandaşlar merakla çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla kayıt yaparken, bazılarının da aralarında espriler yapıp gülüşmeleri dikkat çekti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış
Konya'da kendisine tokat atan hamile yengesini öldürdü
Reuters duyurdu! Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgede 'koyun vebası' karantinası
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Irak'ta protestocular İran sınırına giden yolu trafiğe kapattı
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum