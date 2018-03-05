HABER

6 katlı iş hanının çatısından atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş hanının girişinde bulunan berberden bir bardak su isteyip içen C.K., ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak atladı.

6 katlı iş hanının çatısından atladı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş hanının girişinde bulunan berberden bir bardak su isteyip içen C.K., ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak atladı. Ağır yaralanan C.K., hastanede tedavi altına alındı.
Olay, bugün saat 17.30 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş hanının girişinde bulunan berbere gelen C.K., bir bardak su istedi. Verilen suyu içen C.K., daha sonra 6 katlı iş hanının çatısına çıktı. C.K. iş hanının çatısından atladı. Asfalt yola düşen C.K.'yi görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan C.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

6 katlı iş hanının çatısından atladı6 katlı iş hanının çatısından atladı6 katlı iş hanının çatısından atladı6 katlı iş hanının çatısından atladı

Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
Dışı Kanye West içi Ahmet KayaDışı Kanye West içi Ahmet Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oscar heykelini çalmaya çalışırken yakalandı!

Oscar heykelini çalmaya çalışırken yakalandı!

İş adamına kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

İş adamına kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Akhisar’da 15 ayrı hırsızlık olayında 13 kişi yakalandı

Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! 'Patron WhatsApp'tan bacakların çok güzel yazdı'

Çarpıcı araştırma ortaya çıkardı! 'Patron WhatsApp'tan bacakların çok güzel yazdı'

Ovacık'ta PKK'ya ait 3 sığınak, 1 mağara imha edildi

Ovacık'ta PKK'ya ait 3 sığınak, 1 mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.