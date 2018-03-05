6 katlı iş hanının çatısından atladı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş hanının girişinde bulunan berberden bir bardak su isteyip içen C.K., ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak atladı. Ağır yaralanan C.K., hastanede tedavi altına alındı. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş hanının girişinde bulunan berbere gelen C.K., bir bardak su istedi. Verilen suyu içen C.K., daha sonra 6 katlı iş hanının çatısına çıktı. C.K. iş hanının çatısından atladı. Asfalt yola düşen C.K.'yi görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan C.K.'ye ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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