6 kişinin öldüğü kazada yaralanan otomobil sürücüsü tutuklandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-KASTAMONU’da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü akşam saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü trafik kazası sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Kastamonu-İnebolu Karayolu Kırcalar Mevkii Duruçay köyü kavşağında Enver Binen (58) idaresindeki 37 DC 250 plakalı otomobil ile Kastamonu'dan İnebolu istikametine seyir halindeki Ali Erol’un kullandığı 37 AAD 650 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Enver Binen ile aynı araçta bulunan Serenay Binen, Kadriye Binen, Müzeyyen Ergin, Kezban Ergin ve Sibel Binen hayatlarını kaybetti. Ayrıca Ali Erol ile yanında yolcu olarak bulunan Ragıp Kara da yaralandı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ali Erol, adliyeye sevk edildi. Tali kusurlu olduğu öğrenilen Erol, tutuklandı. Kaza raporunda 6 kişinin öldüğü otomobil sürücüsü Enver Binen'in ise asli kusurlu olduğu belirtildi.
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