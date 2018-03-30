HABER

6 kişinin ölümüne neden olup Gürcistan'a kaçan sürücüye 'cinayet' suçlaması (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri müdürlerine; Haberimizi, saatlerle ilgili yapılan düzeltme nedeniyle yeniden düzenleyerek veriyoruz.

6 kişinin ölümüne neden olup Gürcistan'a kaçan sürücüye 'cinayet' suçlaması (2)- Yeniden

Sayın Yazı İşleri müdürlerine;
Haberimizi, saatlerle ilgili yapılan düzeltme nedeniyle yeniden düzenleyerek veriyoruz.
---------------------
YENİDEN

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde 5 gün önce, otomobiliyle zikzak yapıp, aynı aileden 2'si çocuk, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya neden olduğu ileri sürülen baza ve kanepe imalatçısı Adnan Ö.'nün (46) olaydan 30 saat sonra Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Polis 200 aracı inceleyerek, şüphelinin otomobilini Talas ilçesindeki bir bağ evinin bahçesinde buldu. Savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan evli ve 3 çocuk babası Adnan Ö.'nün trafik kazası değil, 'taksirle birden fazla kişiyi öldürmek'le suçlandığı belirtildi.
Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda 25 Mart Pazar günü saat 23.20'de, Malatya'dan Kayseri yönüne giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre, yolda zikzak yaparak ilerleyen bir otomobilin sıkıştırması ve çarpması sonucu kontrolden çıktı. Şerit değiştirmek zorunda kalan Üzüm'ün otomobili, karşı yönden gelen ve Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobil sürücüsü Mehmet (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa (29) ve Soner Üzüm (29) yaşamını yitirdi. Üzüm Ailesi'nin 6 ferdi, Sarız ilçesi İncedere Mahallesi'nde gözyaşları arasında 26 Mart'ta toprağa verildi.
200 OTOMOBİL İNCELENEREK BULUNDU
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığının saptanması üzerine soruşturma ve inceleme başlattı. Asayiş Şubesi Cinayet Masası tarafından oluşturulan özel ekip, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkteki 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede, kazaya neden olan otomobilin 38 KY 432 plakalı beyaz renkli, tek kapılı, lüks spor bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda zikzak yaparak ilerlediği bilgilerine ulaşıldı.
TRAFİK SUÇU DEĞİL 'CİNAYET'TEN ARAMA KARARI
Ekipler, şüphelinin otomobilini, Talas ilçesindeki bir bağ evinin bahçesinde buldu. Otomobilin soldaki tek kapısında, sıkıştırdığı araca sürtünmesi sonucu çökükler meydana geldiği belirlendi. Kazaya neden otomobil sürücüsünün, Organize Sanayi Bölgesinde kanepe ve baza imal eden evli ve 3 çocuk babası Adnan Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, polise teslim olmak yerine, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'na giderek, kazadan 30 saat sonra, 27 Mart Salı günü saat 05.20'de, yaya olarak Gürcistan'a kaçtığı ortaya çıktı. Adnan Ö.'nün otomobili bir yıl önce satın aldığı belirlendi.
Şüpheli hakkında, trafik suçundan değil, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne yol açtığı' gerekçesiyle yakalama kararı verildiği belirtildi.
Polis yetkilileri, yakalama kararına istinaden Adnan Ö.'nün iadesi için Interpol'e yazı yazılacağını ve suç yeri olan Kayseri'ye gönderilmesini beklediklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

6 kişinin ölümüne neden olup Gürcistan'a kaçan sürücüye 'cinayet' suçlaması (2)- Yeniden6 kişinin ölümüne neden olup Gürcistan'a kaçan sürücüye 'cinayet' suçlaması (2)- Yeniden6 kişinin ölümüne neden olup Gürcistan'a kaçan sürücüye 'cinayet' suçlaması (2)- Yeniden6 kişinin ölümüne neden olup Gürcistan'a kaçan sürücüye 'cinayet' suçlaması (2)- Yeniden

Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklamaRusya'dan dünyayı sarsan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.