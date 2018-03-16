HABER

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

Adana'da 6 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 100 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan okul müdürü İsmail Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 kız öğrenciye kabusu yaşatan müdür serbest kaldı!

Adana'da bir mesleki ve teknik anadolu lisesinin müdürü İsmail Ü., Mart 2016 tarihinde öğrencilerine tacizde bulunduğu iddiasıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında okuldan uzaklaştırılarak başka bir liseye tayin edildi. Soruşturma kapsamında eski okuluna tekrar müdür olarak atanan İsmail Ü., daha sonra okulun yurdunda kalan E.G. (17), E.İ.K. (17), G.K. (17), Y.R.A. (17), H.A. (18) ve N.Ü. (18) tarafından tacizle suçlandı. Müdürlerinin kendilerini yanına çağırıp elini omzundan aşağı atıp göğüslerine dokunduğunu iddia eden kız öğrenciler, emniyete giderek şikayette bulundu.

17 Ocak 2017'de polis tarafından gözaltına alınan İsmail Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla 100 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan İsmail Ü., suçlamaları kabul etmeyerek bir müdür yardımcısının, kolay kandırılabilir öğrencileri ikna ederek kendisine kumpas hazırladığını öne sürdü.

Evli ve bir kız çocuk babası İsmail Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!
'Sıfır beden tarikatı'na operasyon'Sıfır beden tarikatı'na operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kız öğrenci taciz mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' masasına Oktay Kaynarca'dan ilk yorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen uçak Çukur dizisinde yer almış

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Regaip kandili ne zaman? Regaip Kandili dualar ve kandil mesajları ile kutlanacak!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Samsun'da kayalıkların arasından parçalanmış kadın cesedi çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.