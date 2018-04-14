6 metre yükseklikten düşen işçi öldü

Sivas’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada dış cephe yalıtımı yapan işçi 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada dış cephe yalıtımı yapan 28 yaşındaki Abdullah Koçer çatıdaki sacın kırılmasıyla 6 metre yükseklikten fabrikanın içerisindeki taşların üzerine düştü. Koçer’in düştüğünü gören fabrika çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Koçer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Koçer’in cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyan işçinin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Koçer’in bekar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.