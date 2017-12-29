6 milyon liralık arsayı sahte vekaletle satmaya çalışırken yakalandılar

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te başkasına ait 6 milyon lira değerindeki arsayı sahte vekaletle satmaya çalışan İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K., polis tarafından suçüstü yakalandı.Olay, İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Tapu ve Kadastro 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliği açıklanmayan bir kişiye ait 6 milyon lira değerindeki arsanın sahte vekaletle satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, müdürlüğe düzenledikleri operasyonda, sahte evraklarla gelen İbo K., Ali Ö. ve İbrahim K.'yi suçüstü yakaladı. Sahte evraklara el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.
Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt
Son dakika! İsrail: İki füzeyi düşürdük
Son dakika! Mısır'da kiliseye saldırı
Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!
İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Göl canavarı ortaya çıktı!
Abdullah Gül'den flaş hamle!
Erdoğan, Sarraf sorusuna yanıt verdi
Instagram'ın yeni özelliği büyük tepki çekti
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!