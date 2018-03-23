6 ton inşaat demirini çalan zanlı yakalandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 6 ton inşaat demirini çaldığı belirlenen zanlı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu Mahallesi’nde meydana gelen olayda kanalizasyon işi yapan M.K.’nın 17 bin TL değerindeki 6 ton inşaat malzemeleri çalındı. Yapılan şikayet sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri, tespit edilen iz ve delillerden yola çıkarak M.V. isimli şahsı yakaladı. Yapılan incelemelerde M.V.’nin çaldığı demirleri Develi ilçe merkezinde bulunan bir inşaat firmasına sattığı tespit edildi.
Çalıntı inşaat demirleri bulunarak muhafaza altına alınırken, hakkında işlem yapılan M.V. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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