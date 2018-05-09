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6. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı. Festivalin onursal başkanı olan Vali Süleyman Kamçı, açılışta yaptığı konuşmada, amatör bir ruhla başlayan festivalin, bir çınar gibi kök salmaya başladığını söyledi.

6. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı. Festivalin onursal başkanı olan Vali Süleyman Kamçı, açılışta yaptığı konuşmada, amatör bir ruhla başlayan festivalin, bir çınar gibi kök salmaya başladığını söyledi.
Kayseri Valiliği’nin himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Anadolu Sinemacılar Derneği ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi tarafından düzenlenen Altın Çınar Film Festivali düzenlenen törenle başladı. Törende, festivalin aynı zamanda onursal başkanı olan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, sanatçılar, yönetmenler ve sinemaseverlerle buluştu.
Vali Kamçı, bu yıl 6'ncısı düzenlenen festivalin, amatör bir ruhla başladığını, çınar gibi kök salmaya başladığını söyledi. Mevcut arkeolojik buluntulara göre, 6000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Kayseri’nin, birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Vali Süleyman Kamçı, Kayseri'nin bu özelliğini tüm dünyaya duyurmak, sahip olunan kültür mozaiğini ve medeniyetlerin izlerini ön plana çıkarmak için kültürel ve sanatsal etkinliklerin oldukça önemli olduğunu belirtti. Vali Kamçı, "Festivalin, çok kültürlülüğü, kadimliliği, köklü bir geçmişi ifade eden çınar ağacı ile Kayserimizi özdeşleştirmesi de organizasyona ayrı bir anlam kazandırmaktadır" dedi.
Vali Kamçı'nın konuşmasının ardından, Bosna Hersekli yönetmen Aida Begic’in son projesi olan 'Bırakma Beni' filmi, katılımcılara gösterildi.
Orta Anadolu'nun en büyük festivali olma özelliği taşıyan festivalde, bu yıl, ulusal yarışma bölümünde 23 uzun metraj, 195 kısa film ve 85 belgesel yarışacak. 5 gün sürecek festivalin sonunda uzun metraj, kısa film, belgesel dallarında dereceye girenler ödüllendirilecek.
Festivali, 13 Mayıs düzenlenecek olan galayla sona erecek.

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6. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı6. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı6. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı6. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali başladı

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