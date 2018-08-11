6 yaşındaki Ali Nihat'ın başına, bisikletin gidonu saplandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Kurtalan ilçesinde parkta oynayan 6 yaşındaki Ali Nihat Bağcı'ya bisiklet çarptı. Bisikletin gidonunun başına saplandığı küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı. Kurtalan ilçesi 15 Temmuz Parkı'nda dün akşam saatlerinde oyun oynayan Ali Nihat Bağcı'ya bisiklet çarptı. Kazada, bisikletin gidonu, Bağcı'nın başına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, kent merkezinden de AFAD ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, yapılan çalışmayla gidonu küçük çocuğun başından çıkardı. Ali Nihat Bağcı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bağcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan bisiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.
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