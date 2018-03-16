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6 yaşındaki çocuğu kafasından vuran şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 20:32 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, iddiaya göre bir kişiye silahlı saldırı düzenlerken 6 yaşındaki çocuğu tabancayla ateş etmesi sonucu kafasından vurarak yaralayan Sebahattin Şen, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

6 yaşındaki çocuğu kafasından vuran şüpheli tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, iddiaya göre bir kişiye silahlı saldırı düzenlerken 6 yaşındaki çocuğu tabancayla ateş etmesi sonucu kafasından vurarak yaralayan Sebahattin Şen, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde dün meydana geldi. İddiaya göre bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen Sebahattin Şen, evinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki Umut S.A.'yı kafasından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Umut S.A., özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olay yerinden kaçan Sebahattin Şen'i ilçede bulunan Asri Mezarlığı'nda yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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