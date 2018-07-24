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6 yaşındaki kuzenini öldüren maganda adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Asker uğurlama eğlencesinde akrabaları tarafından uzaklaştırıldıktan sonra ateşlediği tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesiyle dayısının oğlu İsmail Daler'in (6) ölümüne neden olan ve Kahramanmaraş'a kaçmak isterken polislerce yakalanan şüpheli Süleyman Bakır, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDI
Asker uğurlama eğlencesinde akrabaları tarafından uzaklaştırıldıktan sonra ateşlediği tabancasından çıkan kurşunun isabet etmesiyle dayısının oğlu İsmail Daler'in (6) ölümüne neden olan ve Kahramanmaraş'a kaçmak isterken polislerce yakalanan şüpheli Süleyman Bakır, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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