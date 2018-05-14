6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler (3)

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Gaziantep'te, 20 gün önce Suriye uyruklu Yemen Kasım'ı (6) kaçırıp bugün bırakan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Ekipler şüphelilerin, çocuğun babası Ahmed Kasım ile alacak- verecek ihtilafı yaşayan Suriye uyruklu C.H. ile A.R. olduğunu belirledi. Ekipler, adreslerine operasyon yaptıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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