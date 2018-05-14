6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te kimliği belirsiz kişi, Suriye uyruklu Yemen Kasım'ı (6) kaçırıp, iple bağlanmış halde çektikleri fotoğrafını babası Ahmed Kasım'a cep telefonuyla gönderip 10 bin lira fidye istedi. Fotoğrafla şoke olan Ahmed Kasım, polise başvurup oğlunun bulunmasını istedi.

Olay, geçen 24 Nisan'da Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'nin Halep kentinden 2 çocuğu ve eşi ile birlikte Gaziantep'e gelip Düztepe Mahallesi'nde barınan bedensel engelli Ahmet Kasım, büyük oğlu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yardımından almak için Toptancılar Sitesi'ne gitti. Tekerlekli sandalye kullanan Ahmed Kasım'ın yanından bakkala gitmek için ayrılan Yemen bir daha dönmedi. Oğlunu bulmak için çevrede yaptığı aramalar sonuçsuz kalan Ahmed Kasım polise başvurdu.

FOTOĞRAFI GÖNDERİP, NUMARASINI SİLDİ

İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi, geçen Çarşamba Ahmed Kasım'ı cep telefonuyla arayarak Yemen'in elinde olduğunu ve kent merkezinde verdiği adrese gelmesini istediğini söyledi. Belirtilen adreste beklerken tekerlekli sandalyenin arkasından tutan kimliği belirsiz kişi, Yemen'in elleri ve ayakları bağlanmış halde çekilen fotoğrafını babası Ahmed Kasım'ın telefonuna göndererek 10 bin lira fidye vermesini istedi. Ardından telefondan numarasını isteyen kimliği belirsiz kişi, ortadan kayboldu. Fotoğrafla şoke olan ve oğlunun bulunmasını isteyen Ahmed Kasım, "Ben her ay erzak yardımı alıyordum. Gittim hayırseverden erzak aldım. Oğlum bakkala gitmek için para istedi, verdim. Sonra geri gelmeyince yarım saat oralarda oğlumu aradım ama bulamadım. Sonra karakola gidip olayı anlattım. Sonra bana telefon geldi. Telefondaki kişi 'Oğlunun adı Yemen mi?' diye sordu, sonra 'Oğlun iyi bir şeyi yok, çarşıya gel görüşelim' dedi. Ben de çarşıya gittim. Benim tekerlekli sandalyemden tutup, bana oğlumdan bahsetti. Para karşılığında oğlumu vereceklerini ve polise haber vermemem gerektiğini söyledi. Telefonumu alıp, oğlumun elleri ayakları bağlanmış resmini gönderip numarasını sildi. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum" dedi.

Oğlunun bulunmasını isteyen Rane Kasım ise "Oğlum 20 günden beri kayıp. Eşim engelli, bize bakan yok. Yetkililerden çocuğumu bulmalarını istiyorum. Bugün bizim başımıza geldi, yarın başkasının çocuğumun başına gelmesin" diye konuştu.

