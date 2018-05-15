6 yaşındaki Yemen'i, 13 bin liralık borç için kaçırmışlar (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gaziantep'te, 6 yaşındaki Suriye uyruklu Yemen Kasım'ı babası borcunu ödemediği için kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti savunmalarının ardından şüphelilerden Cuma H.'nin tutuklanmasına, annesi A.R. ile kız kardeşi S.H.'yi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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