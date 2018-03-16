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6 yıl önceki cinayette torun, oğul ve geline gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

TORUN TUTUKLANDI, OĞUL VE GELİN SERBEST Felahiye ilçesinde, Pembe Boraze'nin (82) 6 yıl önce balta ve bıçak darbeleriyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edilen torunu Fadime Boraze, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

6 yıl önceki cinayette torun, oğul ve geline gözaltı (2)

TORUN TUTUKLANDI, OĞUL VE GELİN SERBEST
Felahiye ilçesinde, Pembe Boraze'nin (82) 6 yıl önce balta ve bıçak darbeleriyle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edilen torunu Fadime Boraze, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye gönderilen gelini Songül Boraze, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, oğlu Faruk Boraze ise mahkemece serbest bırakıldı. Yurt dışında evli, diğer torunu Rukiye K. hakkında ise Interpol tarafından kırmızı bültenle yakalama çıkarıldı.

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