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6 yıl sonra yakalanan cinayet hükümlüsü: "Beni unuttunuz sanmıştım"

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 09:08 | Son Güncelleme

Adana’da cinayete karıştığı ileri sürülerek yakalanan ve tutukluluk süresi bittiğinden serbest kalan hükümlünün, 21 yıl hapis cezası aldıktan sonra polis tarafından yakalanınca, "Beni unuttunuz sanmıştım" diye tepki gösterdiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, cinayet, 9 Eylül 2012 tarihinde Seyhan’a bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde işlendi.

Adana’da cinayete karıştığı ileri sürülerek yakalanan ve tutukluluk süresi bittiğinden serbest kalan hükümlünün, 21 yıl hapis cezası aldıktan sonra polis tarafından yakalanınca, "Beni unuttunuz sanmıştım" diye tepki gösterdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, cinayet, 9 Eylül 2012 tarihinde Seyhan’a bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde işlendi. İddiaya göre; hırsızlık, kadın ticareti ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı öne sürülen ‘Aybeyler Çetesi’ ile aynı mahallede yaşayan Taş ailesi arasındaki ‘güç savaşı’nda kan döküldü. Uzun namlulu silah, av tüfeğiyle birlikte taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Malik, Melih, Reşat, Ercan, Mehmet Taş ile birlikte Ömer ve Halit Peri yaralandı.
Durumu ağır olan Ercan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, aynı olayda 4 polis memuru da açılan ateş sonucu yaralandı; 3 polis aracı zarar gördü. Olay bastırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, 13 Eylül 2012 tarihinde cinayeti işleyen ve yardım eden şahısları yakalamak için harekete geçti. Operasyona; özel harekat karadan, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Daha önceden 4 ayrı mahallede belirlenen 11 ayrı adrese, şafak vakti 500 polisle ardı ardına şok baskınlar yapıldı. Tekin Yardım, Derviş Aybeş, Selman Tabak, Sevda Aybey, Saadet Aybey, Serengül Aybey, Servet Aybey, Meral Aybey ve yaşı küçük olan S.A. gözaltına alındı. Aramalarda, bir ‘Kalaşnikof’ marka uzun namlulu silah, 3 tabanca, 2 av tüfeği ve bunlara ait çok sayıda mermi ile bir adet ‘sallama’ olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.
‘Aybeyler Çetesi’nin lideri olan Mehmet Selim Aybey’in, 63 yaşındaki Saadet Aybey’in, kavga çıktığı zaman şalvarının içinde ‘Kalaşnikof’ marka uzun namlulu silahı getirdiği, sonrasında da polise yakalanmamak için yine aynı şekilde silahı ortadan kaldırdığı belirlendi. Emniyette tam 4 gün boyunca sorgulanan zanlılardan Tekin Yardım ve 2 kişi tutuklanırken, diğer 4’ü kadın 6 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
49 yaşındaki Tekin Yardım, 17 Eylül 2012 tarihinde tutuklanırken, yargılandığı davada da kendisi hakkında hüküm verilmediğinden 21 Ağustos 2014 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘kasten adam öldürme’ suçundan 21 yıl hapis cezasına mahkum edilen Yardım için 3 Haziran 2016 tarihinde de ‘yakalama kararı’ çıkartıldı.
Tam 20 aydır her yerde aranan Tekin Yardım’ın izine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yardım, Şakirpaşa Mahallesi’nde saklandığı evin çatısından kaçmaya çalışırken yakalandı. Karşısında polisi gören Yardım, “Aradan o kadar zaman geçti ki, beni unuttunuz sanmıştım” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Yardım, emniyete getirilerek işlemleri tamamlandıktan sonra önce adliyeye daha sonra da yeniden cezaevine gönderildi.

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