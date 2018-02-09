HABER

60 metreden denize uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 19:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Çaycuma sahil yolunun Türkali köyü mevkisinde 67 AT 592 plakalı aracıyla demir bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan 33 yaşındaki Yüksel Baki’nin cansız bedeni, gün boyunca denizde arama tarama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu.Dün gece saatlerinde denize uçtuğu tahmin edilen otomobil, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilmiş, olay jandarma ekiplerine bildirilmişti.

60 metreden denize uçan sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak’ta bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan otomobilin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Çaycuma sahil yolunun Türkali köyü mevkisinde 67 AT 592 plakalı aracıyla demir bariyerleri kırarak 60 metreden denize uçan 33 yaşındaki Yüksel Baki’nin cansız bedeni, gün boyunca denizde arama tarama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu.
Dün gece saatlerinde denize uçtuğu tahmin edilen otomobil, sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edilmiş, olay jandarma ekiplerine bildirilmişti. Denize tamamen batmış halde bulunan ve ters dönen otomobilin sürücüsü Yüksel Baki’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

Trabzonspor'un yabancı oyuncuları maça çıkmama kararı aldı

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

ByLock yazışmalarında iğrenç ifadeler: Kısa süre evli kalmış ama görüntü iyi

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Eser Yenenler aşkını itiraf etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sazlık alanda yangın

Sazlık alanda yangın

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Antalya'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Ters yöne giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Ters yöne giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Freni boşalan tanker bekçi kulübesine girdi

Freni boşalan tanker bekçi kulübesine girdi

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları kritik bölgelerde inceleme yaptı

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları kritik bölgelerde inceleme yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.