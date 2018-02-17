60 yaşındaki kadın intihar etti

Burhan CEYHAN/KOÇARLI (AYDIN), (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, Öznur K. kendisini kapı girişindeki demire iple asarak yaşamına son verdi. Öznur K.'nin cesedini, akşam eve dönen eşi Musa K. buldu.
Birci Mahallesi'nde oturan evli ve 3 çocuk annesi Öznur K. (60), bir süre komşularında oturduktan sonra saat 17.00 sıralarında hayvanlara yem vermek için evine geçti. Öznur K., evde, kendisini iple kapı girişindeki demire asarak intihar etti. Akşam saatlerinde eve dönen Musa K. (61), eşini kapının girişinde iple asılı bulup, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öznur K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öznur K.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Öznur K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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